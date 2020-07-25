Водителям рассказали, как во время эпидемии не остаться без выплат ОСАГО

Всем водителям, которые оформили ОСАГО без техосмотра во время действия особого эпидемиологического режима, нужно провести его и сообщить об этом в страховую компанию. Иначе они рискуют остаться без страховых выплат во время ДТП, тогда покрывать расходы придётся самостоятельно.

— Если в регионе использования транспортного средства сняты ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, владелец ТС обязан представить страховщику действующую диагностическую карту, — передаёт портал "Известия" слова главы отдела методологии по ОСАГО Егора Светлова.

Если водитель не предоставит карту или другое доказательство прохождения техосмотра, его заставят выплачивать ущерб. При этом пока нет точного понимания того, какой документ всё-таки удовлетворит страховщиков. Скорее всего, водителю нужно сообщить в страховую компанию о прохождении техосмотра и подтвердить это записью в системе ЕАИСТО. Точную информацию лучше уточнить в страховой компании.