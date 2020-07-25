Китайские дипломаты покинули генконсульство в Хьюстоне по требованию США

Китайские дипломаты освободили здание генерального консульства Поднебесной в американском городе Хьюстоне, штат Техас, после требования властей США о закрытии диппредставительства. Об этом сообщает агентство Associated Press (АP).
По его данным, в здание сразу зашло несколько сотрудников федеральных служб Америки.
Ранее Вашингтон потребовал закрыть Генконсульство Китая в Хьюстоне в течение 72 часов. В Пекине отметили, что эта "односторонняя политическая провокация" со стороны США нарушает нормы международного права, ключевые принципы отношений между странами, а также консульское соглашение Америки и Китая.
Группа американских чиновников проникла в здание китайского консульства в Хьюстоне — видеоПосле этого двери были заблокированы полицией и сотрудниками безопасности Госдепартамента.
При этом Трамп не исключил закрытия других консульств Поднебесной на территории США.