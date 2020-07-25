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Ни вина, ни сыра. Врач рассказал, от чего нужно отказаться во время приёма антидепрессантов

Некоторые составляющие привычного рациона могут негативно сказаться на работе нервной системы.

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Во время приёма антидепрессантов человеку лучше временно отказаться от сыра, красного вина, шоколада и ряда других продуктов. Об этом рассказал врач-терапевт клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней им. Тареева клинической больницы № 3 Сеченовского университета Владимир Бекетов.

Шоколад имеет ряд особенностей — обилие калия и жира в составе, которые возбуждают нервную систему. Поэтому важно избегать потребление шоколада и какао с рядом препаратов: ингибиторы АПФ, антидепрессанты — ингибиторы МАО, седативные препараты, — цитирует эксперта агентство городских новостей "Москва".

При этом врач отметил, что в целом шоколад, как правило, не усиливает действие таблеток, а в малой дозе — до 20–40 граммов в сутки — горький шоколад полезен в повседневной жизни. Хотя противоастматические медикаменты на основе теофиллина вместе с этим десертом всасываются интенсивнее, тем самым становясь более действенными.

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Периодическое повышение не влечёт за собой опасности, а при регулярном стоит насторожиться.

Бекетов подчеркнул, что при приёме препаратов, влияющих на нервную систему, также нужно отказаться от авокадо, бананов, красного вина, сыра, сои и копчённых изделий, так как они содержат тирамин, который, в свою очередь, накапливается в организме и может привести к повышению давления и резкой головной боли.

Ранее Лайф рассказывал, что с марта по июнь россияне активно покупали антидепрессанты.

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