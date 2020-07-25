"Вы все рабы, а я красивая". Сибирячка закатила скандал в троллейбусе из-за требования надеть маску

В Новосибирске пассажирка троллейбуса закатила скандал из-за требования надеть маску. Девушка отказалась это делать и устроила словесную перепалку с работниками транспорта и пассажирами, чем надолго задержала поездку. В Сеть попало видео инцидента.

Надеть маску девушку уговаривали всем троллейбусом. Но она не сдавалась и отчаянно доказывала, что в этой ситуации правда на её стороне. Пассажиров автобуса она назвала рабами, а себя красивой и непорочной.

— Вы все рабы, поддаётесь, вы стадо, а я красивая, непорочная... Я не хочу делать то, что я не хочу. То есть вас заставят какую-нибудь дичь делать, скажут, что сейчас такие правила, и вы согласитесь, — заявила скандалистка.

Один из пассажиров на повышенных тонах попытался ей объяснить, что из-за неё троллейбус не едет. Она посоветовала оппоненту последовать её примеру — тоже нарушать правила.

Затем в конфликт вмешался водитель. Он попытался вытолкать руками противницу масочного режима, но она начала сопротивляться. Отмечается, что после кондуктор вызвала полицию. Всех пассажиров решили пересадить на другой троллейбус. Виновница случившегося попыталась тоже выйти вместе с ними, но её задержали до прихода полицейских.