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Бронемашина затонула в Керченском проливе во время патриотической акции

Находившихся в ней шестерых человек спасли.

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Архив. Фото © "ВКонтакте" / Молодежь Темрюка

Во время форсирования Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвящённой Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, затонула одна бронемашина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

При форсировании Керченского пролива затонула одна бронемашина. Шесть человек спасены, никто не пострадал, — рассказали агентству.

Межрегиональная общественная организация "Военно-техническое общества", которая является организатором мероприятия, также подтвердила эту информацию. Уточняется, что БРДМ-2 затонула примерно в пяти километрах от берега.

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Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что в следующем году акция пройдёт "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Сейчас выясняются причины произошедшего, а также решается вопрос об отмене или переносе акции.

Первая акция "Керченский десант "Дорога мужества" состоялась 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 километров участники преодолели за 2 часа 50 минут. Акция приобрела ежегодный характер и проводилась уже в четвёртый раз.

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