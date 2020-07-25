Бронемашина затонула в Керченском проливе во время патриотической акции

Во время форсирования Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвящённой Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, затонула одна бронемашина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— При форсировании Керченского пролива затонула одна бронемашина. Шесть человек спасены, никто не пострадал, — рассказали агентству.

Межрегиональная общественная организация "Военно-техническое общества", которая является организатором мероприятия, также подтвердила эту информацию. Уточняется, что БРДМ-2 затонула примерно в пяти километрах от берега.

Сейчас выясняются причины произошедшего, а также решается вопрос об отмене или переносе акции.