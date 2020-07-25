Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Крыму к поиску трёхлетнего мальчика подключили водолазов

В районе пропажи малыша есть озеро и много небольших ям, заполненных водой.

303
Post cover

Фото © VK / Поисково-спасательный отряд "Лиза алерт Крым"

В поисках трёхлетнего мальчика в Крыму участвует более 500 человек. Сейчас водолазы обследуют пруды и озеро, территорию с воздуха проверяют с помощью дронов.

В той же одежде, но без жилета. Пропавшую в Башкирии десятилетнюю девочку нашли мёртвой

Несмотря на то что Катя исчезла шесть дней назад, у родных оставалась надежда найти её живой.

Всего в поисках задействовано со вчерашнего дня более 500 человек, это Следственный комитет, полиция, МЧС, волонтёры, лесники, местные жители. Они обследуют окрестности села. Пока поиски ни к чему не привели. Территорию с воздуха обследуют два дрона, — передаёт ТАСС слова регионального представителя поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Натальи Кропочевой.

По её словам, зона поиска горно-лесистая. Самое опасное то, что там есть озеро и много ям глубиной до двух метров, заполненных водой. Сейчас все водоёмы обследуют водолазы.

Муса Сулейманов вышел на прогулку со старшей сестрой около 16 часов 24 июля. Девочка в какой-то момент потеряла малыша из виду. В момент исчезновения малыш был одет в серую футболку, тёмно-синие шорты, белые шлёпанцы. У него короткая стрижка, светлые волосы, карие глаза, рост — около 110 см. По факту пропажи ребёнка возбуждено уголовное дело.

Выбор редакции

Loading...