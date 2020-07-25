В Крыму к поиску трёхлетнего мальчика подключили водолазов

В поисках трёхлетнего мальчика в Крыму участвует более 500 человек. Сейчас водолазы обследуют пруды и озеро, территорию с воздуха проверяют с помощью дронов.

— Всего в поисках задействовано со вчерашнего дня более 500 человек, это Следственный комитет, полиция, МЧС, волонтёры, лесники, местные жители. Они обследуют окрестности села. Пока поиски ни к чему не привели. Территорию с воздуха обследуют два дрона, — передаёт ТАСС слова регионального представителя поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Натальи Кропочевой.

По её словам, зона поиска горно-лесистая. Самое опасное то, что там есть озеро и много ям глубиной до двух метров, заполненных водой. Сейчас все водоёмы обследуют водолазы.