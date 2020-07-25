Глава Минздрава Хакасии подал заявление об отставке

В Хакасии министр здравоохранения республики Владимир Костюш подал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
— Владимир Костюш действительно подал заявление вчера вечером. С 20 июля он находится в отпуске, — рассказали агентству.
В пресс-службе не уточнили, что стало причиной такого решения министра, также остаётся неизвестным, подписано ли заявление главой Хакасии.
Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска подал в отставкуРанее суд заключил его под стражу на два месяца.
В конце апреля в СМИ появилась информация, что республиканские медики не получают выплат, положенных за работу с пациентами, больными коронавирусом. Глава Следственного комитета поручил разобраться с ситуацией. Прокуратура региона посчитала, что местный Минздрав не принял всех мер для своевременных выплат. Власти Хакасии в свою очередь заявляли, что средства поступили, а задержка связана с оформлением документов. Медики получили выплаты в середине мая, глава республики Валентин Коновалов получил представление от прокуратуры региона.