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Глава Минздрава Хакасии подал заявление об отставке

Ранее СМИ сообщали, что медики региона не получают положенных выплат за работу в условиях эпидемии.

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Глава Минздрава Хакасии Владимир Костюш. Фото © Правительство Республики Хакасия

В Хакасии министр здравоохранения республики Владимир Костюш подал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Владимир Костюш действительно подал заявление вчера вечером. С 20 июля он находится в отпуске, — рассказали агентству.

В пресс-службе не уточнили, что стало причиной такого решения министра, также остаётся неизвестным, подписано ли заявление главой Хакасии.

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Ранее суд заключил его под стражу на два месяца.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что республиканские медики не получают выплат, положенных за работу с пациентами, больными коронавирусом. Глава Следственного комитета поручил разобраться с ситуацией. Прокуратура региона посчитала, что местный Минздрав не принял всех мер для своевременных выплат. Власти Хакасии в свою очередь заявляли, что средства поступили, а задержка связана с оформлением документов. Медики получили выплаты в середине мая, глава республики Валентин Коновалов получил представление от прокуратуры региона.

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