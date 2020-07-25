Секс-символ СССР актрису Елену Кондулайнен госпитализировали

Актриса и певица Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Она почувствовала себя плохо в ресторане в ЦПКиО им. Горького, где проходил выпускной вечер школьников. У неё появились головная боль и нарушения речи. Медиков актрисе вызвал официант.

Отмечается, что Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но врачи настояли на госпитализации. Сейчас она находится в ГКБ им. Боткина.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Она снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". В 2002 году актриса удостоилась звания заслуженной артистки Российской Федерации.