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Секс-символ СССР актрису Елену Кондулайнен госпитализировали

Знаменитости стало плохо в ресторане, где проходил выпускной вечер для школьников.

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Фото © VK / Елена Кондулайнен

Актриса и певица Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Стало известно о госпитализации Мэла Гибсона с коронавирусом

Лечение проходило в Лос-Анджелесе. Затем у актёра не раз выявляли антитела.

Она почувствовала себя плохо в ресторане в ЦПКиО им. Горького, где проходил выпускной вечер школьников. У неё появились головная боль и нарушения речи. Медиков актрисе вызвал официант.

Отмечается, что Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но врачи настояли на госпитализации. Сейчас она находится в ГКБ им. Боткина.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Она снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них — "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". В 2002 году актриса удостоилась звания заслуженной артистки Российской Федерации.

А ранее сегодня сообщалось о госпитализации в столице актёра Валерия Гаркалина.

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