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При себе рюкзак и 400 рублей. В Новосибирске по пути в магазин исчезла 13-летняя девочка

Особые приметы: заметно косолапит на правую ногу, сутулится, над правой бровью шрам.

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Александра Заря. Фото © "Лиза алерт"

В Новосибирске по пути в магазин бесследно исчезла 13-летняя девочка. Александра Заря ушла из дома на улице Барьерной, 7 вечером 23 июля, взяв с собой 400 рублей на продукты. Подростка ищет полиция, подключились и поисковые отряды "Лиза алерт" и "Маяк".

В момент исчезновения Саша была в чёрных мокасинах с белой подошвой, обтягивающих голубых джинсах и коричневой футболке без рисунка с V-образным вырезом. У неё был чёрный рюкзак. Особые приметы: почти всегда щурится из-за плохого зрения, заметно косолапит на правую ногу, сутулится, над правой бровью шрам от ветряной оспы диаметром примерно 4 мм.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Саши, просят сообщить эту информацию в полицию по единому номеру 112 либо на горячую линию поисковых отрядов "Лиза алерт": 8 800 700–54–52 или "Маяк": 8 951 393–09–11.

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