В Москве за сутки от коронавируса вылечился ещё 561 человек

В Москве после прохождения лечения от коронавируса за прошедшие сутки выписан из больниц ещё 561 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 561 пациент, — сказала она.
По словам Раковой, за всё время с начала эпидемии побороть болезнь удалось 174 415 московским пациентам.
Московские врачи прибыли в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусомМедики будут работать не только в больницах краевого центра, но и в медучреждениях Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Ванина, района имени Лазо.
Ранее сегодня стало известно, что в мире за всё время пандемии коронавируса 9 043 205 пациентам удалось победить болезнь. При этом общее количество заразившихся составляет более 15,7 миллиона.