Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве за сутки от коронавируса вылечился ещё 561 человек

Общее количество выздоровевших пациентов в столице превысило 174 тысячи.

46

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

В Москве после прохождения лечения от коронавируса за прошедшие сутки выписан из больниц ещё 561 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 561 пациент, — сказала она.

По словам Раковой, за всё время с начала эпидемии побороть болезнь удалось 174 415 московским пациентам.

Московские врачи прибыли в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусом

Медики будут работать не только в больницах краевого центра, но и в медучреждениях Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Ванина, района имени Лазо.

Ранее сегодня стало известно, что в мире за всё время пандемии коронавируса 9 043 205 пациентам удалось победить болезнь. При этом общее количество заразившихся составляет более 15,7 миллиона.

Выбор редакции

Loading...