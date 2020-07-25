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Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило девять миллионов

При этом общее количество заразившихся CoViD-19 с начала эпидемии составляет более 15,7 миллиона.

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Фото © ТАСС / Zuma

В мире за всё время пандемии коронавируса 9 043 205 пациентам удалось победить болезнь. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонcа Хопкинса, который суммирует статистику федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Наибольшее число вылечившихся от CoViD-19 зафиксировано в Бразилии (1 693 214), где общее число случаев коронавируса составляет 2 287 475. На втором месте по количеству выздоровевших расположились США, там побороть болезнь удалось 1 262 624 пациентам из 4 112 529 заболевших за всё время.

Замыкает тройку стран Индия, где из 1 337 024 случаев коронавируса 849 432 закончились выздоровлением. Россия в этом списке заняла четвёртое место — 587 728 вылечившихся от CoViD-19 на 799 499 зарегистрированных случаев.

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Оно способно блокировать вирусы на слизистой носа, предотвращая их распространение по организму.

За всё время с начала эпидемии в мире коронавирусную инфекцию выявили у 15 736 813 человек.

Ранее Лайф сообщал, что, по данным ВОЗ, за прошедшие сутки число новых случаев CoViD-19 в мире стало максимальным за всё время пандемии.

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