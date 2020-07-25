Врач назвала четыре опасные причины повышения температуры по вечерам

Повышение температуры тела в вечерние часы может быть вызвано физиологическими и патологическими причинами. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко в интервью "Аргументам и фактам".

По её словам, нормой считается повышение на 0,4 градуса. Если же температура возросла до 37,5, нужно определить причины. К числу физиологических факторов можно отнести физические нагрузки, приём горячей пищи или различных лекарств, ПМС, беременность или овуляцию, а также употребление алкоголя.

Среди патологических факторов самым распространённым является простуда. Для определения точного диагноза врач советует сдать анализ на С-реактивный белок. Температура может также говорить о гормональных сбоях или проблемах с щитовидной железой. Третьей причиной вечерней температуры могут быть онкологические заболевания.

Четвёртый фактор, который может приводить к регулярному повышению температуры, — это термоневроз. Он возникает на фоне стрессов или переживаний, а также при нарушениях работы нервной системы.

Если же повышение температуры случается эпизодически, то, вероятно, дело лишь в физиологии, но, если повышения стали регулярными, это повод насторожиться и обратиться к врачу, уточнила Романенко.