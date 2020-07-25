"Дочь взяла копилку и хотела выкупить маму с папой". Заложница рассказала о захвате автобуса в Луцке

Жительница Луцка Оксана рассказала, как оказалась заложницей террориста Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами. По её словам, для всей семьи это были самые страшные часы в их жизни.
— С мужем мы всё это время держались за руки. В транспорт до сих пор сесть не могу. Не знаю, когда это пройдёт. Даже сложно выйти прямо в магазин, в людное место, боюсь громких звуков, — поделилась женщина в интервью порталу "ВолиньPost".
По словам украинки, в тот день они с супругом поехали в деревню к 93-летней бабушке. Сложно представить, что испытала пожилая женщина, не дождавшись внуков. Оксана отметила, что увидела захватчика ещё на остановке, он выбирал, в какой автобус сесть, и в итоге оказался в том, где было больше народу.
Террорист из Луцка был зоозащитником? О чём фильм "Земляне", про который рассказал ЗеленскийВчера в украинском городе Луцке террорист захватил автобус с заложниками. К счастью, всё закончилось хорошо. Однако в какой-то момент события начали напоминать сериал "Чёрное зеркало" — преступник потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский попросил своих подписчиков в соцсетях посмотреть фильм "Земляне". Рассказываем, что особенного в этой картине.
Террорист дал всем пять минут, чтобы позвонить домой, попрощаться с родными и предать инцидент огласке. Лучанка позвонила отцу, чтобы он не ждал на остановке, и своей девятилетней дочери.
— Представьте, она взяла свою копилку и просила идти к автобусу, чтобы выкупить маму с папой, — со слезами на глазах рассказала Оксана. Ребёнку потребовалась помощь психолога.
Переговорщик из США оценил действия Зеленского при захвате заложников в ЛуцкеДевять часов с захватчиком разговаривали и психологи, и переговорщики, но он хотел, чтобы его требования выполнил президент Украины.
Мужу тоже пришлось обратиться к врачам. Его Максим Кривош заставил сидеть на боковом колесе и блокировать дверь, а ранее мужчина получил травму ноги, поэтому 12 часов, проведённых в этой позе, повлияли на его здоровье. Сама же Оксана обратилась к медикам с жалобами на головные боли, тревожность и бессонницу.
Женщина добавила, что террорист сам не подходил к окнам, требовал у пассажиров завесить их одеждой, открыть или закрыть люки. Он сидел между двумя людьми и, по словам Оксаны, тщательно продумывал каждое действие. Неподалёку от него лежало оружие и взрывчатка, которая в итоге оказалась муляжом. Однако для запугивания Кривош нажимал какие-то кнопки, нагнетал атмосферу.
— У него дрожали руки. Несколько раз падала граната, мы не знали, настоящая ли она. Но когда ты видишь, как она падает, и понимаешь, что граната срабатывает через пять секунд, то всё немеет, — рассказала заложница.
Всей семье, включая ребёнка, теперь требуется реабилитация, на каждое сообщение об инциденте пострадавшие реагируют очень остро. Сейчас семья намерена поехать в деревню, чтобы восстановить моральные силы и отключиться от потока информации.
Как сообщал Лайф, утром 21 июля террорист захватил 13 заложников в автобусе на Театральной площади города Луцка. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Людей он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях с призывом посмотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников и вскоре сдался властям.