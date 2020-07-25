"Дочь взяла копилку и хотела выкупить маму с папой". Заложница рассказала о захвате автобуса в Луцке

Жительница Луцка Оксана рассказала, как оказалась заложницей террориста Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами. По её словам, для всей семьи это были самые страшные часы в их жизни.

— С мужем мы всё это время держались за руки. В транспорт до сих пор сесть не могу. Не знаю, когда это пройдёт. Даже сложно выйти прямо в магазин, в людное место, боюсь громких звуков, — поделилась женщина в интервью порталу "ВолиньPost".

По словам украинки, в тот день они с супругом поехали в деревню к 93-летней бабушке. Сложно представить, что испытала пожилая женщина, не дождавшись внуков. Оксана отметила, что увидела захватчика ещё на остановке, он выбирал, в какой автобус сесть, и в итоге оказался в том, где было больше народу.

Террорист дал всем пять минут, чтобы позвонить домой, попрощаться с родными и предать инцидент огласке. Лучанка позвонила отцу, чтобы он не ждал на остановке, и своей девятилетней дочери.

— Представьте, она взяла свою копилку и просила идти к автобусу, чтобы выкупить маму с папой, — со слезами на глазах рассказала Оксана. Ребёнку потребовалась помощь психолога.

Мужу тоже пришлось обратиться к врачам. Его Максим Кривош заставил сидеть на боковом колесе и блокировать дверь, а ранее мужчина получил травму ноги, поэтому 12 часов, проведённых в этой позе, повлияли на его здоровье. Сама же Оксана обратилась к медикам с жалобами на головные боли, тревожность и бессонницу.

Женщина добавила, что террорист сам не подходил к окнам, требовал у пассажиров завесить их одеждой, открыть или закрыть люки. Он сидел между двумя людьми и, по словам Оксаны, тщательно продумывал каждое действие. Неподалёку от него лежало оружие и взрывчатка, которая в итоге оказалась муляжом. Однако для запугивания Кривош нажимал какие-то кнопки, нагнетал атмосферу.

— У него дрожали руки. Несколько раз падала граната, мы не знали, настоящая ли она. Но когда ты видишь, как она падает, и понимаешь, что граната срабатывает через пять секунд, то всё немеет, — рассказала заложница.

Всей семье, включая ребёнка, теперь требуется реабилитация, на каждое сообщение об инциденте пострадавшие реагируют очень остро. Сейчас семья намерена поехать в деревню, чтобы восстановить моральные силы и отключиться от потока информации.