Климкин захотел превратить Крым в проблему для России

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о наступлении "крымских дней" и предложил превратить полуостров в проблему для России.

Дипломат напомнил, что 23 июля 1940 года была подписана Декларация Уэллеса — документ, закрепивший отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частями СССР. По словам Климкина, Прибалтийские страны "верили и получили то, что им принадлежало".

Экс-министр добавил, что 25 июля — годовщина так называемой Помпеоской декларации, в которой Вашингтон заявил о непризнании Крыма российской территорией.

— У нас не так много времени, надо превратить Крым в проблему для России внутренне и внешне, то есть стать лучше РФ и удержать настоящих друзей, которые делят с нами общие ценности и общее будущее, — написал Климкин в "Фейсбуке".