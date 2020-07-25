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Климкин захотел превратить Крым в проблему для России

Экс-глава украинского МИДа вспомнил, что 25 июля Вашингтон заявил о непризнании полуострова частью России.

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Фото © Facebook / Pavlo Klimkin

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о наступлении "крымских дней" и предложил превратить полуостров в проблему для России.

Дипломат напомнил, что 23 июля 1940 года была подписана Декларация Уэллеса — документ, закрепивший отказ США признавать Литву, Латвию и Эстонию частями СССР. По словам Климкина, Прибалтийские страны "верили и получили то, что им принадлежало".

Экс-министр добавил, что 25 июля — годовщина так называемой Помпеоской декларации, в которой Вашингтон заявил о непризнании Крыма российской территорией.

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У нас не так много времени, надо превратить Крым в проблему для России внутренне и внешне, то есть стать лучше РФ и удержать настоящих друзей, которые делят с нами общие ценности и общее будущее, — написал Климкин в "Фейсбуке".

Напомним, ранее бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что "готов в первых рядах штурмовать Крым".

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