В Архангельской области мужчину и ребёнка унесло течением в реку

Спасатели ведут поиски мужчины и десятилетнего ребёнка, которых унесло течением на устье реки Ваги неподалёку от посёлка Шидрово Архангельской области. Об этом сообщает региональная диспетчерская служба.

Семья отправилась купаться накануне. Отмечается, что выбранное место подходит для рыбалки, но не для купания, так как широкая песчаная коса имеет много подводных ям.

В одну из таких и попал мальчик, который начал тонуть. На помощь ему бросились две сестры, и всех троих понесло течением. Женщина и мужчина, находившиеся на берегу, побежали спасать детей и также стали тонуть.

Очевидцы на лодке смогли вытащить из воды двух девочек и женщину, судьба 40-летнего мужчины и мальчика до сих пор неизвестна.