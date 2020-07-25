"Отрезал папе голову". Садальский поругался с сыном Высоцкого из-за памятника его отцу

Актёр Станислав Садальский возмутился тем, что сын Владимира Высоцкого Никита переделал памятник своему отцу на Ваганьковском кладбище, не посоветовавшись с общественностью. Теперь скульптура, по мнению артиста, стала на 30 сантиметров ниже.

— Сын Высоцкого отрезал папе голову. С живым это сделать не успели, но сейчас — как раз к 40-летию со дня смерти — отрезали голову памятнику на могиле, — написал он в "Инстаграме".

Подписчики Садальского согласились с ним и выразили мнение, что в новом варианте знаменитый певец перестал быть похожим на себя. Некоторые пользователи даже увидели в памятнике самого сына легендарного музыканта.

Никита Высоцкий, однако, с критикой не согласился. Он отметил, что новая скульптура выглядит по-новому, но не хуже, и теперь он и скульптор Александр Рукавишников сделали так, как планировалось изначально.

— Садальский — серьёзный человек, но мне, честно говоря, на него плевать. А также на его высказывания обо мне и об отце, — приводит слова Никиты РИА "Новости".

Сын добавил, что памятник был установлен 35 лет назад, тогда существовало ограничение по высоте в 2,20 метра, а теперь он стал выше, окрашен под бронзу и обрёл новую голову.

В ответ Садальский опубликовал очередную гневную отповедь. Он заявил, что сыну Высоцкого безразлична память о его отце и он забыл, что великий певец принадлежит не только ему, но и народу.

— Да ему не на мнение Садальского плевать — ему на память плевать. Ну, унизил родного отца на 30 сантиметров. Ну, устроил ему усекновение главы к 40-летию смерти. Ну, сделал рот кривым. Что такого? — выразил негодование актёр.

Садальский отметил, что хотя бы гитару памятнику сын оставил и не заменил её на шприц. Артист добавил, что благодаря Никите для потомков Высоцкий предстанет "не эпохальным поэтом, а наркоманом и алкашом".