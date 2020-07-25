В МЧС объяснили, как уберечь своё здоровье в жару

Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) напомнили, что тепловой удар может привести к тяжёлым последствиям, в том числе повреждениям мозга и даже смерти. Рекомендации спасателей приводит РИА "Новости".

Чтобы не допустить этого, необходимо соблюдать питьевой режим, однако чрезмерное и беспорядочное питьё опасно для сердца. Кроме того, в жаркие дни не стоит употреблять алкоголь и заниматься физической активностью. Лучше всего оставаться в тени, но, если пришлось выйти на солнце, важно не забыть головой убор. Загорать же не рекомендуется на голодный желудок или сразу после еды.

В МЧС подчеркнули, что тепловой удар развивается стремительно, в группе риска находятся люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением или тиреотоксикозом. Также слишком тёплая погода вредна пожилым и детям.

Другие признаки перегрева — тошнота, рвота, головокружение и повышение температуры выше 40 градусов. При этом кожа становится красной и горячей, отсутствует потоотделение, учащается дыхание и сердцебиение. Пострадавшего необходимо отвести в прохладное место, избавить от лишней или обтягивающей одежды. Человека нужно поместить так, чтобы голова была на одном уровне с телом, кроме того, его следует обложить влажными полотенцами и следить, чтобы они не нагревались.