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В МЧС объяснили, как уберечь своё здоровье в жару

Также спасатели назвали основные признаки перегрева.

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Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) напомнили, что тепловой удар может привести к тяжёлым последствиям, в том числе повреждениям мозга и даже смерти. Рекомендации спасателей приводит РИА "Новости".

Чтобы не допустить этого, необходимо соблюдать питьевой режим, однако чрезмерное и беспорядочное питьё опасно для сердца. Кроме того, в жаркие дни не стоит употреблять алкоголь и заниматься физической активностью. Лучше всего оставаться в тени, но, если пришлось выйти на солнце, важно не забыть головой убор. Загорать же не рекомендуется на голодный желудок или сразу после еды.

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В МЧС подчеркнули, что тепловой удар развивается стремительно, в группе риска находятся люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением или тиреотоксикозом. Также слишком тёплая погода вредна пожилым и детям.

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Другие признаки перегрева — тошнота, рвота, головокружение и повышение температуры выше 40 градусов. При этом кожа становится красной и горячей, отсутствует потоотделение, учащается дыхание и сердцебиение. Пострадавшего необходимо отвести в прохладное место, избавить от лишней или обтягивающей одежды. Человека нужно поместить так, чтобы голова была на одном уровне с телом, кроме того, его следует обложить влажными полотенцами и следить, чтобы они не нагревались.

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