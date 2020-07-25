Финляндия не откроет границу с Россией как минимум до 25 августа

Финляндия продлила ограничения на въезд на свою территорию до 25 августа. Об этом сообщила Пограничная служба страны.
Исключение сделано для пяти европейских государств, не входящих в Шенгенскую зону, в том числе Андорры и Кипра, а также для девяти неевропейских стран, среди которых Япония и Южная Корея. Граждане 15 государств Шенгенского соглашения могут въезжать без ограничений.
Россия ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странамиПока с 1 августа возобновляются рейсы между рядом российских городов и тремя странами.
Также в Хельсинки приняли решение вернуть ранее снятые ограничения для Швейцарии, Словении, Австрии, Австралии и Алжира из-за роста случаев CoViD-19. Через две недели список стран опять будет пересмотрен.
Отмечается, что запрет не затрагивает свободу передвижения для граждан Финляндии. Каждый имеет возможность уехать за рубеж, но только в случае, если его права не ограничены законом.
Ранее Лайф рассказывал, что Финляндия и ещё 12 стран вошли в список государств, с которыми Россия планирует возобновить авиасообщение в первую очередь.