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Финляндия не откроет границу с Россией как минимум до 25 августа

Исключения сделаны для пяти стран Европы, не входящих в Шенгенскую зону, а также для девяти неевропейских государств.

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Фото © Pixabay

Финляндия продлила ограничения на въезд на свою территорию до 25 августа. Об этом сообщила Пограничная служба страны.

Исключение сделано для пяти европейских государств, не входящих в Шенгенскую зону, в том числе Андорры и Кипра, а также для девяти неевропейских стран, среди которых Япония и Южная Корея. Граждане 15 государств Шенгенского соглашения могут въезжать без ограничений.

Россия ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами

Пока с 1 августа возобновляются рейсы между рядом российских городов и тремя странами.

Также в Хельсинки приняли решение вернуть ранее снятые ограничения для Швейцарии, Словении, Австрии, Австралии и Алжира из-за роста случаев CoViD-19. Через две недели список стран опять будет пересмотрен.

Отмечается, что запрет не затрагивает свободу передвижения для граждан Финляндии. Каждый имеет возможность уехать за рубеж, но только в случае, если его права не ограничены законом.

Ранее Лайф рассказывал, что Финляндия и ещё 12 стран вошли в список государств, с которыми Россия планирует возобновить авиасообщение в первую очередь.

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