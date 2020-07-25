СМИ: Россия и Южная Корея могут восстановить авиасообщение уже 1 августа

Россия и Южная Корея могут возобновить пассажирское авиасообщение между Москвой и Сеулом на регулярной основе уже 1 августа, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в корейской столице.

Отмечается, что в первое время планируется один рейс в неделю, далее решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.