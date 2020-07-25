СМИ: Россия и Южная Корея могут восстановить авиасообщение уже 1 августа

Россия и Южная Корея могут возобновить пассажирское авиасообщение между Москвой и Сеулом на регулярной основе уже 1 августа, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в корейской столице.
В МИД объяснили выбор Танзании для возобновления авиасообщенияВ ведомстве напомнили, что это одно государство с популярным туристическим островом Занзибаром.
Отмечается, что в первое время планируется один рейс в неделю, далее решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Южная Корея не закрывала границы в период пандемии коронавируса, однако значительно сократила число международных полётов. Россия, в свою очередь, отменила авиасообщение с зарубежными странами 27 марта, накануне было принято решение о его возобновлении. На первом этапе — с 1 августа — россиянам станут доступны вылеты в Великобританию, Танзанию и Турцию из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Кроме того, власти РФ ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.