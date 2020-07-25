Paramount перенесла премьеры "Тихого места — 2" и "Топ Ган: Мэверик" на 2021 год из-за пандемии

Компания Paramount перенесла премьеры двух своих фильмов, триллера "Тихое место — 2" и боевика "Топ Ган: Мэверик", на 2021 год, сообщает издание Variety.

Поклонникам придётся подождать ещё год, чтобы увидеть долгожданные сиквелы. Решение было принято во избежание финансовых потерь в условиях пандемии коронавируса. Руководство студии отметило, что даты открытия кинотеатров пока неизвестны, а ситуация в системе здравоохранения США близка к критической, поэтому картины увидят свет в более благоприятной обстановке.

— Мы искренне верим, что в кинотеатрах особенный опыт просмотра, который нельзя получить в другом месте. Мы уверены, что, когда придёт время, зрители во всём мире снова будут наслаждаться исключительной радостью от просмотра фильмов на большом экране, — объяснил президент Paramount по внутреннему распределению Крис Аронсон.

Премьера ленты "Тихое место — 2" ожидалась в кинотеатрах 6 сентября 2020 года, но теперь она выйдет 23 апреля 2021-го. Это продолжение фильма 2018 года, который собрал в прокате 340 миллионов долларов. В главных ролях поклонники вновь увидят Джона Красински и Эмили Блант, героям которых опять придётся жить в молчании, чтобы избежать встречи с ужасающими монстрами.

"Топ Ган: Мэверик" перенесён с 23 декабря 2020 года на 2 июля 2021-го. Главную роль в картине, как и 34 года назад, сыграл Том Круз. Сложные трюки и возвращение знаменитого актёра оказались недешёвыми для Paramount и обошлись более чем в 150 миллионов долларов, поэтому компания рассчитывает на надёжные продажи билетов в будущем году, чтобы получить прибыль.

Кроме того, студия отложила новую часть "Чудаков" с июля 2021 года на 3 сентября, "Ученик тигра" выйдет 10 февраля 2023 года вместо 11 февраля 2022-го. Продолжение "Соника в кино" на больших экранах запланировано на 8 апреля 2022 года.