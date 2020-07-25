В Гидрометцентре пообещали тёплую погоду в Москве до конца июля

До конца июля в Москве установится тёплая летняя погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Погода улучшается. С понедельника и до конца месяца будет такая летняя погода, — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что температурный фон превысит норму на один градус и установится в районе 22–27 градусов.

Потеплеет также и в ночное время — в столице с понедельника ожидается около 15 градусов, по области до 17–18 градусов.

Кроме того, отмечается, что в субботу в Москву вернётся солнце, которое компенсирует прохладную погоду. Осадков в первый выходной день не ожидается. Синоптики прогнозируют 21–23 градуса, однако из-за солнца прохлада чувствоваться не будет.

А вот на Урале и в Поволжье температура в субботу и воскресенье снизится почти на 20 градусов. В регионы придут интенсивные дожди, град и ветра.

— Там до 40 градусов доходило, но всё, в выходные температура существенно понижается. В выходные там 20–25 градусов, — сказал Вильфанд и отметил, что в ближайшее время потепления ждать не стоит.