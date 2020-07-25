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Один человек погиб и один пострадал при стрельбе на базе ВВС США во Флориде

По данным командования, "произошли внутренние беспорядки".

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Фото © Facebook / Hurlburt Field

Стрельба произошла на базе ВВС США в штате Флорида, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщила командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Херлберт-Филд Джослин Хермерхорн в "Фейсбуке".

Сегодня на нашей базе произошли вооружённые внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал, — написала полковник.

Командир выразила соболезнования всем пострадавшим в трагедии.

На авиабазе в США произошла стрельба, есть жертвы

Имена погибших пока не раскрываются.

До этого подразделение проинформировало о стрельбе, из-за которой авиабазу пришлось перекрыть.

Ранее сообщалось, что при посадке на базе ВВС США разбился истребитель F-16.

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