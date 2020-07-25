Один человек погиб и один пострадал при стрельбе на базе ВВС США во Флориде

Стрельба произошла на базе ВВС США в штате Флорида, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщила командир 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Херлберт-Филд Джослин Хермерхорн в "Фейсбуке".

— Сегодня на нашей базе произошли вооружённые внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал, — написала полковник.

Командир выразила соболезнования всем пострадавшим в трагедии.

До этого подразделение проинформировало о стрельбе, из-за которой авиабазу пришлось перекрыть.