Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов эффективного лекарства от CoViD-19

— Моя администрация забронировала 90% мировых поставок препарата "Ремдесивир", который оказывает великолепное действие при лечении от коронавируса, — заявил американский лидер во время выступления в Белом доме.

С начала пандемии коронавируса США не раз обвиняли в "неспортивном" поведении. На этот раз американские компании выкупили почти весь запас противовирусных препаратов, доказавших свою эффективность против CoVid-19.

"Остальные пусть умирают". США выкупили все запасы лекарства от коронавируса С начала пандемии коронавируса США не раз обвиняли в "неспортивном" поведении. На этот раз американские компании выкупили почти весь запас противовирусных препаратов, доказавших свою эффективность против CoVid-19.

"Ремдесивир" — первый препарат для лечения коронавируса, одобренный для использования в США. Он был создан в 2015 году как эффективное средство для лечения вирусных гепатитов. Патентом на его производство владеет компания Gilead Sciences из Калифорнии. Первые 140 тысяч доз лекарства были проданы по всему миру, американское правительство выкупило 500 тысяч доз, что является примерно трёхмесячным запасом препарата. Это ограничило доступ к "Ремдесивиру" для других стран.