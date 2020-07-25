Режиссёр "Тёмного рыцаря" и "Начала" назвал тридцатку любимых фильмов

Режиссёр Кристофер Нолан, известный по фильмам "Начало", "Тёмный рыцарь", "Интерстеллар", "Престиж" и другим, рассказал о своих любимых картинах, сообщает издание Far Out Magazine.

Большую часть списка Нолана составили фильмы прошлого века. Самой старой оказалась работа Эриха фон Штрогейма "Алчность" 1924 года.

Журнал приводит список в алфавитном порядке, но на первом месте во всех смыслах идёт "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика. Нолан отмечает, что, когда увидел этот фильм в детстве, его будто увезли в другой мир.

Режиссёр не сильно жалует современные фильмы, выделяя из картин XXI века лишь две работы — "Древо жизни" Терренса Малика (2011) и "Человек на Луне" Дэмьена Шазелла (2018).

Также в топ-30 Нолана вошли "На Западном фронте без перемен" Льюиса Майлстоуна, "Спасти рядового Райана" и "Близкие контакты третьей степени" Стивена Спилберга, "Чужой" и "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта.