Несостоявшийся д’Артаньян и уголовник-рецидивист. Почему Высоцкого подозревали в криминале

О Владимире Высоцком ещё при жизни ходило огромное количество слухов и легенд. Часть из них сохранила свою популярность и спустя 40 лет после его смерти.

25 июля 1980 года скончался Владимир Высоцкий — один из самых популярных артистов советской эпохи. Ещё при жизни он стал настоящей легендой, и, как и положено в подобных случаях, вокруг его имени появилось немало слухов. Многие из них сохраняют свою популярность до настоящего времени.

Несостоявшийся д’Артаньян

Владимир Высоцкий за годы своей карьеры сыграл немало характерных и запоминающихся ролей. При этом народная молва регулярно сватала артиста в те или иные проекты, куда его якобы не допустили из-за сопротивления художественных советов и прочих органов, имевших власть над творцами. Одной из самых популярных легенд подобного рода стал слух о том, что именно Высоцкий первоначально должен был сниматься в роли д’Артаньяна в популярнейшем советском фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра".

Основным аргументом в пользу этой легенды служит снимок Высоцкого, сделанный на фотопробах. На нём артист облачён в костюм XVII века, а его длинные волосы отчасти напоминают узнаваемую причёску советского д’Артаньяна. В социальных сетях и на многочисленных сайтах этот снимок фигурирует в качестве фотопроб к "Трём мушкетёрам" с участием Высоцкого. Якобы режиссёр картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич очень хотел снять своего приятеля в этой роли, но получил запрет от вышестоящих инстанций.

Фото © ТАСС

Однако в своих интервью режиссёр фильма неоднократно опровергал информацию, что планировал снять Высоцкого в "Трёх мушкетёрах". Постановщик утверждал, что вообще не видел артиста в этой роли и не рассматривал его в качестве кандидата, но признавал, что при личных встречах Высоцкий регулярно подкалывал его по поводу фильма и говорил, что был бы не прочь сняться в этой роли.

Высоцкий никогда не участвовал в пробах "Трёх мушкетёров". Известное фото в действительности было сделано на пробах к фильму "Маленькие трагедии". Высоцкий в этой картине сыграл роль дона Гуана, которая стала последней в его кинокарьере.

Уголовник

Самый устойчивый слух, упорно сопровождавший Владимира Высоцкого как на протяжении всей карьеры, так и после смерти, гласил, что актёр до начала своей карьеры провёл несколько лет в тюрьме (в некоторых вариациях он вообще представал рецидивистом со стажем). Вероятно, устойчивости этого слуха поспособствовало исполнение артистом блатных песен, что было далеко не самым распространённым явлением среди советских исполнителей.

Высоцкий во время общения со зрителями на своих концертах неоднократно вынужден был опровергать слухи о своём криминальном прошлом. Но как бы артист ни уверял зрителей, что не имел проблем с законом, эти слухи победить не удалось. Даже в западной прессе, отреагировавшей на смерть популярного советского артиста, сообщалось, что в сталинские времена Высоцкий стал жертвой репрессий и вернулся из лагерей уже в годы хрущёвской оттепели, хотя в действительности к моменту смерти Сталина ему было всего 15 лет.

Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Несмотря на неоднократные и многолетние опровержения этой легенды, она до сих пор жива. Вопрос "За что сидел Высоцкий?" всё ещё пользуется популярностью в поисковых системах.

Единственный "мерседес" в СССР

Страсть Владимира Высоцкого к быстрым и красивым автомобилям общеизвестна. Особым предметом гордости артиста был "мерседес", который он разбил в одном из ДТП. Не стоит и говорить о том, что автомобили этой марки были чрезвычайной редкостью на советских улицах. Согласно популярной легенде, Высоцкий был единственным "простым" человеком в Советском Союзе, кому позволили обладать таким автомобилем. Второй советский "мерседес" был у самого генсека Леонида Брежнева. Однако он получил его в подарок во время зарубежного визита. И формально машина числилась на государственном балансе.

На самом деле машина Высоцкого, конечно, была большой диковинкой даже для Москвы, но отнюдь не являлась "единственным "мерседесом" в СССР", как об этом любят говорить. Из известных людей той эпохи статусные немецкие автомобили той же марки имели знаменитый шахматист Анатолий Карпов и офтальмолог и глазной микрохирург Святослав Фёдоров. Ещё несколько аналогичных машин находилось во владении иностранных специалистов, работавших в СССР по контракту, а также дипломатов. Несколько десятков автомобилей этой марки было закуплено перед Олимпиадой 1980 года для ГАИ. Они в основном сопровождали правительственные кортежи и иностранные делегации.

Встреча с легендарным битлом

В начале нулевых в Сети обрела большую популярность фотография, на которой запечатлены беседующие Владимир Высоцкий и некий худой длинноволосый мужчина с бородой. Подпись к фото сообщает, что на снимке Владимир Высоцкий и Джордж Харрисон — легендарный участник группы The Beatles. В большинстве публикаций в соцсетях снимок датирован 1976 годом (иногда 1973-м).

Фото © Киноистория

Известно, что во время заграничных путешествий с супругой Высоцкий действительно встречался с некоторыми западными знаменитостями. Однако ни в одном из источников не сообщалось о встрече с легендарным битлом.

Согласно воспоминаниям фотографа, сделавшего снимок, бородатым собеседником Высоцкого на фотографии был Джордж Диматос, который аккомпанировал артисту во время записи пластинки в монреальской студии. Диматос работал у Бабека Серуша (выросший в Москве иранец, который вёл бизнес с Советским Союзом и был хорошо знаком с Высоцким). Именно Диматос несколько лет спустя заснял на видеокамеру похороны Высоцкого в олимпийской Москве. С настоящим Джорджем Харрисоном Владимир Высоцкий никогда не встречался.

Гонения на Высоцкого

Весьма популярна легенда, согласно которой Владимир Высоцкий подвергался в СССР преследованиям и гонениям со стороны партии и спецслужб — не то за излишне независимый характер, не то просто из зависти к таланту. Более того, в западных странах, где в 70-е годы вышло несколько пластинок Высоцкого, он позиционировался именно как певец протеста. Самый популярный советский диссидент, который в своих песнях разоблачает советскую власть и подвергается за это гонениям, хотя и имеет миллионы поклонников. Примерно так характеризовали его творчество зарубежные издатели пластинок Высоцкого.

Разумеется, всерьёз говорить о каких-то гонениях в данном случае невозможно. Высоцкий гастролировал по стране, играл в популярном столичном театре, снимался в кино, регулярно выезжал за границу в капиталистические страны (для обычных советских граждан существовали негласные ограничения на регулярное ежегодное посещение капиталистических государств). Антисоветских заявлений он никогда не делал, так что и преследовать его было не за что.

Фото © ТАСС / Анатолий Ковтун

Гонений на артиста не было, но стоит отметить, что он в своё время действительно недополучил того, что ему полагалось. С одной стороны, стихи Высоцкого и тексты его песен регулярно публиковались в СССР с середины 60-х годов. С другой — все эти публикации были либо в региональной прессе, либо в специализированных изданиях, выходивших небольшими тиражами. СМИ с многомиллионными тиражами, как правило, игнорировали творчество артиста.

В СССР выходили миньоны Высоцкого (мини-альбомы с несколькими песнями). Всего их было выпущено семь штук, плюс несколько радиоспектаклей. Однако ни одного диска-гиганта (положенного такому популярному исполнителю по статусу) в Советском Союзе при жизни артиста не вышло (зато официально был издан экспортный диск-гигант Высоцкого за границей).

Позиция, которую занимали советские органы по отношению к Высоцкому, можно охарактеризовать так: не препятствовать творчеству, но и не способствовать раскрутке артиста.

Убит поэт

Легенда об убийстве Высоцкого возникла сразу же после его смерти и сохраняет немалую популярность до настоящего времени. С завидной регулярностью выходят новые книги, статьи и документальные фильмы, в которых авторы отстаивают ту или иную версию убийства артиста — в диапазоне от отравления агентами КГБ до убийства по неосторожности. Такой простор для трактовок и гипотез появился из-за того, что родственники Высоцкого запретили проводить вскрытие и подлинная причина смерти так и осталась неизвестной.

Фото © ТАСС / Валентин Черединцев и Владимир Яцина

Главное, что объединяет все эти версии, — отсутствие сколько-нибудь внятного мотива у "убийц". В гибели популярного артиста не был заинтересован никто. Согласно наиболее популярной версии, исключающей убийство, смерть Высоцкого наступила из-за сердечной или дыхательной недостаточности.