Важный для Германии пост посла в Польше в случае утверждения его кандидатуры польским руководством (а скорее всего, это произойдёт) займёт 64-летний барон Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, долгое время бывший руководителем объединённой разведки НАТО.

Профессиональный разведчик фон Лорингхофен вообще-то сделал неплохую карьеру, дослужился до замначальника разведслужбы и даже имеет опыт дипломатической работы — недолго поработал в Чехии послом ФРГ, прервав, так сказать, службу годика на два.

В "святые" девяностые, в самом их начале, то есть в "самые святые", барон даже служил в Москве советником-посланником понятно кого, изучая предмет своего будущего места работы.

Интересно, что США, как говорят, не очень-то хотели назначать барона начальником НАТО-вской разведки, но традиции оказались сильнее: Штаты после окончания Второй мировой регулярно брали на службу персон, связанных с работой на Третий рейх, я напомню. А фон Лорингхофен оказался, так сказать, "плоть от плоти и кровь от крови" — сыном личного адъютанта Гитлера Берндта Фрайтага фон Лорингхофена. Конечно, сын за отца не отвечает, но карьера отца влияет на сына, и это тоже медицинский факт.

Кстати, полякам можно не беспокоиться: барон на своём посту начальника разведки "землю рыл", выстраивая опорные пункты сдерживания России, и был беспощаден к врагам рейха… простите, конечно, НАТО — в лице российских медиа "Спутника" и RT. Так что США явно не пожалели, что позволили назначить его на этот пост, но то ли пришло время уйти на покой, то ли появился новый ответственный участок работы в Польше.

Я склоняюсь к последнему — уж очень ценным является кадровый разведчик с богатейшим опытом противодействия России, да ещё и с полным набором инструментария НАТО, который сам и создавал на польской территории.

Впрочем, Варшаву, настроенную эмоционально, конечно, смущает не специфическая подоплёка этого назначения (здесь всё, как говорится, "ровно", антироссийские настроения сильны), а то, что позиция сына гитлеровского адъютанта будет использована для разогрева страстей в польском обществе на постоянной основе. То есть ФРГ сознательно закладывает информационную бомбу в отношениях с Польшей. Вопрос — зачем?