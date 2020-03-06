"Буду думать". Сын Высоцкого может подать в суд из-за фото отца в рекламе ФБР

Сын поэта и певца Владимира Высоцкого не исключает, что подаст в суд после того, как фото его отца появилось в рекламе Федерального бюро расследований. Об этом Никита Высоцкий рассказал РИА "Новости".

Актёр театра и кино отметил, что это будет дорого и непросто, однако он намерен отреагировать на произошедшее.

— Судиться в Америке — дело сложное и дорогое. Что делать, я буду думать. Безусловно, права мои, моего брата и Марины Влади нарушены, поэтому, вероятно, что-то сделать надо. Каким образом и нужно ли здесь требовать компенсацию — мы решим, — заявил он.

Напомним, ранее ФБР в рамках своей кампании по вербовке русскоязычных агентов разместило в соцсетях призывы "к сотрудничеству", сопроводив их фотографиями работника Московского уголовного розыска Глеба Жеглова, которого сыграл Владимир Высоцкий.