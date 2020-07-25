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Лучше, чем "Ремдесивир". Учёные назвали природное средство для борьбы с коронавирусом

Оно способно блокировать вирусы на слизистой носа, предотвращая их распространение по организму.

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Учёные из международной исследовательской группы выяснили, что содержащиеся в обыкновенных морских водорослях вещества могут блокировать вирусные инфекции, в том числе CoViD-19, не менее эффективно, чем препарат "Ремдесивир", 90% запасов которого скупили США. Результаты научных трудов опубликованы в журнале Cell Discovery.

Специалисты оценили противовирусные свойства гепарина и других близкородственных полисахаридов, которые могут оказывать терапевтический эффект в борьбе c SARS-CoV-2. Оказалось, что их способность блокировать инфекцию превышает многие известные препараты.

Трамп подтвердил, что США скупили 90% мировых запасов эффективного лекарства от CoViD-19

Другие страны мира теперь испытывают трудности с доступом к препарату.

Учёные рассматривают возможность синтезировать эти вещества из водорослей и выпускать спрей для носа, чтобы предотвращать распространение вируса на слизистых оболочках, с которых он распространяется на весь организм. По словам исследователей, это может стать способом лечения CoViD-19 на ранних стадиях или даже его профилактики.

Ранее врач назвал дешёвый и неприметный продукт для противовирусного иммунитета.

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