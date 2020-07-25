"Можно за неделю отдохнуть три". Эксперт рассказал, как лучше запланировать отпуск

Отдых нужно планировать заранее, о том, как лучше это сделать, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Эксперт пояснил, что самый рабочий сезон длится с сентября по декабрь и с марта по май, поэтому начальству выгоднее отпускать сотрудников в другие месяцы. Затишье обычно наступает в январе и августе, однако в последний месяц лета на курортах много отдыхающих, а путёвки достать практически невозможно.

Таким образом, по словам Петропольского, лучшее время отпуска для трудящегося и для работодателя — это разные вещи. Компания обязана ежегодно предоставлять 28 дней отдыха, но при этом работодатель вправе потребовать предоставить ему график отпусков на год вперёд.

— Самые хитрые сотрудники высчитывают не календарные, а рабочие дни и стараются "запрыгнуть", допустим, в майские праздники. Наверное, это лучшее время для отпуска – всё расцветает везде, дети на каникулах, путёвки ещё не очень подорожали. Имея определённую долю хитрости, можно за неделю отдохнуть три, — сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".