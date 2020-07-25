Власти Чикаго демонтировали два памятника Колумбу из городских парков — видео

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Власти Чикаго приняли решение демонтировать два городских памятника мореплавателю Христофору Колумбу из Грант-парка и парка "Арриго". Об этом сообщает Associated Press.
Достопримечательности убрали до особого распоряжения. В последние дни статуи всё чаще подвергались атакам со стороны протестующих, из-за чего и было принято такое решение.
В Чикаго два десятка полицейских пострадали в попытке защитить памятник Колумбу — видеоНекоторых из них даже пришлось госпитализировать.
В заявлении мэрии сказано, что памятники демонтировали после консультаций с заинтересованными сторонами.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, беспорядки в США начались в конце мая и не останавливаются до сих пор. Поводом стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого задержания полицейскими. Сперва по стране прокатилась волна погромов и беспорядков, со временем они переросли в протесты против полиции, расизма и дискриминации, сопровождающиеся "войной" с памятниками истории. Одна из статуй Колумба — в Балтиморе — уже пострадала в начале июля.