Власти Чикаго демонтировали два памятника Колумбу из городских парков — видео

Достопримечательности убрали до особого распоряжения. В последние дни статуи всё чаще подвергались атакам со стороны протестующих, из-за чего и было принято такое решение.

Напомним, беспорядки в США начались в конце мая и не останавливаются до сих пор. Поводом стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда после жёсткого задержания полицейскими. Сперва по стране прокатилась волна погромов и беспорядков, со временем они переросли в протесты против полиции, расизма и дискриминации, сопровождающиеся "войной" с памятниками истории. Одна из статуй Колумба — в Балтиморе — уже пострадала в начале июля.