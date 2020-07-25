В субботу москвичей ожидает до плюс 23 градусов и без осадков

Переменная облачность и от 21 до плюс 23 градусов ожидаются в Москве 25 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Ночью похолодает до плюс 11 градусов. Также в тёмное время суток местами может пройти небольшой дождь. Днём осадков не будет.
Ветер южный, скорость от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
В Гидрометцентре пообещали тёплую погоду в Москве до конца июляА на Урал и в Поволжье, где недавно было 40 градусов, придут дожди и град.
По области температурный фон будет колебаться от 18 до 23 градусов, а ночью похолодает до плюс восьми.
Ранее метеоролог рассказал, в каких регионах России стоит ждать опасных погодных явлений.