Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В субботу москвичей ожидает до плюс 23 градусов и без осадков

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

41

Переменная облачность и от 21 до плюс 23 градусов ожидаются в Москве 25 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ночью похолодает до плюс 11 градусов. Также в тёмное время суток местами может пройти небольшой дождь. Днём осадков не будет.

Ветер южный, скорость от трёх до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Гидрометцентре пообещали тёплую погоду в Москве до конца июля

А на Урал и в Поволжье, где недавно было 40 градусов, придут дожди и град.

По области температурный фон будет колебаться от 18 до 23 градусов, а ночью похолодает до плюс восьми.

Ранее метеоролог рассказал, в каких регионах России стоит ждать опасных погодных явлений.

Выбор редакции

Loading...