Росавиация напомнила о правилах для пассажиров после открытия полётов

В связи с открытием Россией международного авиасообщения Росавиация напомнила гражданам страны о правилах для авиапассажиров, введённых в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ключевое из них — сдача тестов на CoViD-19 после прилёта в РФ.
— Российские граждане, прибывающие из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трёх календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус, — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Россия возобновляет зарубежные полёты с 1 августаКакие страны будут открыты, решат на основе эпидемиологической обстановки, показателей заболеваемости, принципов взаимности.
Все иностранные граждане при прилёте в Россию регулярными рейсами должны будут иметь отрицательный результат теста на CoViD-19, сделанного не ранее чем за три дня до даты прибытия. Зарубежным гостям разрешается также сдать анализ на территории РФ в течение трёх календарных дней после прилёта.
Ранее сообщалось, что Россия ведёт переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами. А начиная с августа доступными станут полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Также СМИ сообщили, что в последний месяц лета может возобновиться авиасообщение с Южной Кореей. А вот граница с Финляндией будет закрыта как минимум до 25 августа.