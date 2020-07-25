Росавиация напомнила о правилах для пассажиров после открытия полётов

В связи с открытием Россией международного авиасообщения Росавиация напомнила гражданам страны о правилах для авиапассажиров, введённых в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ключевое из них — сдача тестов на CoViD-19 после прилёта в РФ.

— Российские граждане, прибывающие из зарубежных стран, при регистрации на рейс на портале госуслуг заполняют специальную форму, в течение трёх календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Все иностранные граждане при прилёте в Россию регулярными рейсами должны будут иметь отрицательный результат теста на CoViD-19, сделанного не ранее чем за три дня до даты прибытия. Зарубежным гостям разрешается также сдать анализ на территории РФ в течение трёх календарных дней после прилёта.