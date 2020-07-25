Московские врачи прибыли в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусом

Бригада из 19 врачей прибыла в Хабаровский край для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В пресс-службе международного аэропорта Хабаровска уточнили в беседе с ТАСС, что самолёт с медиками прилетел в 11:45 (04:45 мск).
Согласно сообщению регионального Минздрава, в регион прилетело 19 медиков из Москвы, 26 июля ожидается прибытие ещё девяти медиков. Среди направленных в регион — инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, анестезиологи, медсёстры, пульмонологи.
Мишустин позвонил Дегтярёву и пообещал выделить Хабаровскому краю 1,3 млрд рублейРегион сможет направить полученные средства на возмещение выпадающих доходов.
Московские врачи будут работать в больницах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Ванина, района имени Лазо, в которых лечат пациентов с коронавирусом.