Московские врачи прибыли в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусом

Бригада из 19 врачей прибыла в Хабаровский край для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В пресс-службе международного аэропорта Хабаровска уточнили в беседе с ТАСС, что самолёт с медиками прилетел в 11:45 (04:45 мск).