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Московские врачи прибыли в Хабаровск для помощи в борьбе с коронавирусом

Медики будут работать не только в больницах краевого центра, но и в медучреждениях Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Ванина, района имени Лазо.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Бригада из 19 врачей прибыла в Хабаровский край для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В пресс-службе международного аэропорта Хабаровска уточнили в беседе с ТАСС, что самолёт с медиками прилетел в 11:45 (04:45 мск).

Согласно сообщению регионального Минздрава, в регион прилетело 19 медиков из Москвы, 26 июля ожидается прибытие ещё девяти медиков. Среди направленных в регион — инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, анестезиологи, медсёстры, пульмонологи.

Мишустин позвонил Дегтярёву и пообещал выделить Хабаровскому краю 1,3 млрд рублей

Регион сможет направить полученные средства на возмещение выпадающих доходов.

Московские врачи будут работать в больницах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Ванина, района имени Лазо, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

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