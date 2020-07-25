В акциях в Хабаровске участвовали "заказные" из других городов

В Хабаровске состоялась несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Однако, по всей видимости, в самом регионе есть недостаток в "митингующих", поэтому их вынуждены приглашать из других частей страны за денежное вознаграждение. Пару проплаченных "несогласных" засняли на камеру в поезде по пути на митинг.
Автор видео даже смог запечатлеть отрывок интересной беседы, которую вели путешественники из Владивостока. А разговор касается работы, на которую направляются проплаченные "митингующие", — Фургала и региона. При этом мужчина высказывает мысль, что акции имеют конкретную цель — отделение Дальнего Востока.
Отметим, что митинг уже завершился. Даже с учётом "приглашённых гостей" число участников акции было значительно меньше, чем на прошлых, — около 6,5 тысячи. При этом даже сами участники шествия не скрывали, что приехали из других городов "по приглашению".
Напомним, Михаила Дегтярёва на должность врио главы Хабаровского края назначил президент России Владимир Путин. Это произошло вследствие ареста экс-губернатора региона Сергея Фургала, которого задержали 9 июля. Его доставили в Москву, допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. Суд отправил его под арест на два месяца.