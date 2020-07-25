В акциях в Хабаровске участвовали "заказные" из других городов

В Хабаровске состоялась несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Однако, по всей видимости, в самом регионе есть недостаток в "митингующих", поэтому их вынуждены приглашать из других частей страны за денежное вознаграждение. Пару проплаченных "несогласных" засняли на камеру в поезде по пути на митинг.

Автор видео даже смог запечатлеть отрывок интересной беседы, которую вели путешественники из Владивостока. А разговор касается работы, на которую направляются проплаченные "митингующие", — Фургала и региона. При этом мужчина высказывает мысль, что акции имеют конкретную цель — отделение Дальнего Востока.

Отметим, что митинг уже завершился. Даже с учётом "приглашённых гостей" число участников акции было значительно меньше, чем на прошлых, — около 6,5 тысячи. При этом даже сами участники шествия не скрывали, что приехали из других городов "по приглашению".