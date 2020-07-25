"Емеля, Емеля, сколько же ты газовал". Пётр Ян оценил бой Емельяненко-младшего и Исмаилова

Напомним, 24 июля Емельяненко-младший проиграл восьмой бой в карьере и первый с 2014 года. На его счету также 28 побед и одна ничья. В активе Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья. Он не проигрывает уже шесть лет. У Емельяненко-младшего после поединка был диагностирован перелом носа. Он был госпитализирован.