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"Хочется, пока тело молодое". Настасья Самбурская назвала условие, при котором оголит грудь

Звезда раскрыла тайну — сейчас она не раздевается перед камерой полностью, её "обнажают" с помощью цифровых технологий.

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Фото © Instagram / samburskaya

Актриса Настасья Самбурская рассказала, при каких условиях готова принимать участие в откровенных съёмках. Она призналась, что уверенности при постельных сценах ей придаёт её отличная физическая форма.

Хочется, пока тело молодое. В конце концов, я не какая-то монашка, но при этом и не пошлющая, чтобы показать сосцы, — приводит слова Самбурской "Стархит".

Бузова устроила жаркие съёмки для Playboy, и фанаты обратили внимание на размер её груди

У ведущей появились пышные формы.

При этом актриса раскрыла тайну — она не раздевается перед камерой полностью, её "обнажают" с помощью цифровых технологий. Самбурская призналась, что может показать грудь в фильме, если постельная сцена будет оправдана, но за просто так готова её демонстрировать только своему мужчине и ради искусства.

Ранее Лайф сообщал, что украинская модель с 13-м размером груди стала рекордсменкой благодаря своему бюсту.

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