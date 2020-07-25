"Хочется, пока тело молодое". Настасья Самбурская назвала условие, при котором оголит грудь

Актриса Настасья Самбурская рассказала, при каких условиях готова принимать участие в откровенных съёмках. Она призналась, что уверенности при постельных сценах ей придаёт её отличная физическая форма.

— Хочется, пока тело молодое. В конце концов, я не какая-то монашка, но при этом и не пошлющая, чтобы показать сосцы, — приводит слова Самбурской "Стархит".

При этом актриса раскрыла тайну — она не раздевается перед камерой полностью, её "обнажают" с помощью цифровых технологий. Самбурская призналась, что может показать грудь в фильме, если постельная сцена будет оправдана, но за просто так готова её демонстрировать только своему мужчине и ради искусства.