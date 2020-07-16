Бузова устроила жаркие съёмки для Playboy, и фанаты обратили внимание на размер её груди

34-летняя телеведущая приготовила фанатам жаркий сюрприз. Ведущая "Дома-2" не просто показала откровенные кадры — она снялась для русской версии журнала Playboy, отметив у себя на странице, что это уже её четвёртая обложка. Пикантные снимки появились в том числе в фан-аккаунте Бузовой в "Инстаграме".

Фото © Instagram / buzova86fun

Ольга примерила на себя сразу несколько образов, каждый из которых выгодно подчёркивал достоинства её фигуры. Фанаты восхищались плоским животом и эффектными бёдрами, отмечая, что ведущая выглядит очень сексуально.

Вот это да, 👍👍👍Ольга🔥 невероятно женственная, сексуальная красотка! lenokalexx

Боже, Ольга, вы шикарны ari.0ka

Фото © Instagram / buzova86fun

Однако ещё одна деталь сразу бросилась поклонникам в глаза — невероятно пышная грудь. И тут у них возникли вопросы. Юзеры не могли понять, откуда у их любимицы появились такие формы, и сочли, что над ними потрудились мастера фотошопа.

Фото © Instagram / buzova86fun

Очень жаркое фото, сейчас все будут обсуждать грудь pitinaen

Грудь тебе отфотошопили <br/>timraaan

Грудь — фотошоп officialkhasa