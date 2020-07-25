Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве

Советского и российского артиста театра и кино Валерия Гаркалина экстренно госпитализировали в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, у него резаные рваные раны лица и ушиб головы вследствие неудачного падения.
Народного артиста РФ доставили в одну из столичных клиник для оказания медицинской помощи.
Дмитрия Колдуна госпитализировали с CoViD-19Жену артиста отправили на карантин. У неё также подтвердился диагноз, однако болезнь протекает бессимптомно.
Ранее с коронавирусом в больницу попала певица Анита Цой. Она соблюдала все меры защиты, поэтому не знает, где могла заразиться. После выздоровления артистка рассказала о самом страшном проявлении коронавирусной инфекции.