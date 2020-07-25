Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве

Советского и российского артиста театра и кино Валерия Гаркалина экстренно госпитализировали в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, у него резаные рваные раны лица и ушиб головы вследствие неудачного падения.

Народного артиста РФ доставили в одну из столичных клиник для оказания медицинской помощи.