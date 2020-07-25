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Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве

По данным СМИ, у звезды фильма "Ширли-мырли" резаные рваные раны лица и ушиб головы.

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Фото © Facebook / Гаркалин Валерий

Советского и российского артиста театра и кино Валерия Гаркалина экстренно госпитализировали в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, у него резаные рваные раны лица и ушиб головы вследствие неудачного падения.

Народного артиста РФ доставили в одну из столичных клиник для оказания медицинской помощи.

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Жену артиста отправили на карантин. У неё также подтвердился диагноз, однако болезнь протекает бессимптомно.

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