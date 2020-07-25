"Пустой выхлоп". В Совфеде не оценили стратегию Киева по возврату Крыма

— Убеждён, что эта стратегия умещается в одно название. Вот и весь смысл этого стратегического смехотворного документа. Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле — пустой выхлоп, — цитирует парламентария РИА "Новости".