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"Пустой выхлоп". В Совфеде не оценили стратегию Киева по возврату Крыма

В верхней палате парламента отметили, что Украине пора отказаться от намерений завладеть полуостровом.

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Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Украинская стратегия по возвращению Крыма, о которой накануне заявила первая замглавы МИД Незалежной Эмине Джапарова, является на деле "пустым выхлопом", уверен сенатор от полуострова, член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Убеждён, что эта стратегия умещается в одно название. Вот и весь смысл этого стратегического смехотворного документа. Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле — пустой выхлоп, — цитирует парламентария РИА "Новости".

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В Совфеде поставили вопрос о психическом состоянии украинского политика.

Цеков отметил, что властям Украины давно пора отказаться от идеи оккупировать Крым. Член Совфеда подчеркнул, что полуостров, став одним из российских регионов, вернулся на свою родину.

Ранее Лайф сообщал, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил превратить полуостров в проблему для России.

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