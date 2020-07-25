В детском лагере в Кузбассе выявили вспышку коронавируса

В детском лагере "Лесная сказка", который расположен в Новокузнецке Кемеровской области, зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление регионального Роспотребнадзора.

У шести сотрудников учреждения подтвердился CoViD-19, у детей болезнь не выявлена. Всех, кто контактировал с носителями, поместили под наблюдение. Лагерь закрыт, на территории проведена обработка.

Ранее коронавирус подтвердился у двоих детей и четырёх взрослых в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе. Учреждение закрыли до 27 июля.