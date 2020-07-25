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В детском лагере в Кузбассе выявили вспышку коронавируса

CoViD-19 подтвердился у шести сотрудников учреждения.

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Фото © Shutterstock

В детском лагере "Лесная сказка", который расположен в Новокузнецке Кемеровской области, зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление регионального Роспотребнадзора.

У шести сотрудников учреждения подтвердился CoViD-19, у детей болезнь не выявлена. Всех, кто контактировал с носителями, поместили под наблюдение. Лагерь закрыт, на территории проведена обработка.

Ранее коронавирус подтвердился у двоих детей и четырёх взрослых в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе. Учреждение закрыли до 27 июля.

Учёные заявили о способности коронавируса передаваться на расстоянии до 8 метров

Выяснили это, изучив одну из недавних вспышек CoViD-19.

Лайф сообщал, что вспышку коронавируса зафиксировали в доме престарелых "Жили-были" в Красноярском крае.

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