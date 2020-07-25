Без чешуи. Какая рыба полезнее: красная или белая — и нужно ли переплачивать за неё

Многие сторонники здорового образа жизни и правильного питания уверены, что красная рыба полезнее белой. Но так ли это на самом деле?

Рыба — очень питательный продукт, в котором содержится белок, витамины, минералы, необходимые для поддержания хорошего здоровья. Диетолог Екатерина Захарова отметила, что есть рыбу нужно минимум два раза в неделю, поскольку аминокислоты, содержащиеся в мясе рыбы, нужны для работы мозга, нервной системы и сердца.

Красная рыба более питательна по сравнению с белой. Отметим, что калорийность зависит от вида рыбы, но усреднённые показатели таковы: в 100 граммах мяса красной рыбы содержится 206 ккал, в мясе белой — 172 ккал. Белков, углеводов и жиров в красной рыбе тоже больше. Но при этом красная рыба уступает белой по количеству фосфора, магния и калия.

Кроме того, в чешуе красной рыбы содержится белок миоглобин, окисляющийся при разделке и выделяющий железо, которое в большом количестве может быть опасно для человека — возрастает риск онкологических заболеваний. В белой рыбе данного белка нет.

Людям с болезнями сердечно-сосудистой системы врач-кардиолог Елизавета Чайкина рекомендует есть больше красной рыбы, поскольку она помогает предотвращать образование и развитие тромбов, снижает риск развития инфарктов.

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 в большем количестве присутствуют в красной рыбе: кета, сёмга, лосось. Но и белая рыба этим полезным микроэлементом тоже не обделена: в скумбрии и сельди омеги-3 тоже много. Чуть меньше в сибасе, морском окуне и камбале. Кстати, в недорогом минтае омега-3 тоже есть вместе со всеми необходимыми витаминами и минералами.