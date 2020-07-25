Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

За сутки в России выявлен ещё 5871 человек с коронавирусом

Выздоровевших за этот период больше примерно на 2,5 тысячи человек.

63
Post cover

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Данные © Оперативный штаб

За минувшие сутки в России выявлен ещё 5871 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Таким образом, общее число выявленных случаев за всё время эпидемии составило 806 720.

За последние сутки в России выявлен 5871 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1471 случай (25,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — сообщили в штабе.

Число случаев коронавируса в США превысило четыре миллиона

Наиболее сложная ситуация сложилась в Калифорнии, где насчитывается более 420 тысяч больных.

В первую тройку по количеству новых случаев входят Москва (648), Свердловская область (251) и ХМАО (193). За сутки скончалось 146 человек с коронавирусом (13 192 за всё время). Выздоровело 8366 (597 140 в общем).

Накануне глава правительства Михаил Мишустин заявил, что предпосылок для второй волны эпидемии коронавируса в России пока нет.

Выбор редакции

Loading...