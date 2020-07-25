За сутки в России выявлен ещё 5871 человек с коронавирусом

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За минувшие сутки в России выявлен ещё 5871 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Таким образом, общее число выявленных случаев за всё время эпидемии составило 806 720.

— За последние сутки в России выявлен 5871 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1471 случай (25,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — сообщили в штабе.

В первую тройку по количеству новых случаев входят Москва (648), Свердловская область (251) и ХМАО (193). За сутки скончалось 146 человек с коронавирусом (13 192 за всё время). Выздоровело 8366 (597 140 в общем).