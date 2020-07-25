Акция в поддержку Фургала в Хабаровске вышла малочисленнее прежних

В Хабаровске несогласованная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала собрала всего около шести с половиной тысяч человек. Мэрия города напомнила, что в прошлые выходные на митинг вышло порядка десяти тысяч участников.

При этом не все "протестующие" спешили на акцию — около 3,5 тысячи демонстрантов присоединились к шествию уже в самом разгаре. Это неудивительно, ведь "вдохновители" митинга и сами не горели желанием на нём находиться. Так, исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров поспешил удалиться ещё до завершения мероприятия.

Андрей Пивоваров (с красным рюкзаком). Видео © Телеграм-канал "Актуальная Политика"

Некоторых митингующих по всей видимости держала ответственность — надо было отработать полученные за участие деньги. Один из участников без зазрения совести признался, что приходит "поддержать Фургала" каждый раз и получает тысячу рублей за день.

Другие же, отработав, пренебрежительно бросали "инструменты" на газоне и удалялись. Плакаты с надписями "Фургала домой", "ЯМы Фургал" и другие так и остались лежать на траве.