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Кабмин выделит регионам деньги для выплат на детей от трёх до семи лет

Благодаря дополнительным субсидиям субъекты смогут оказать помощь нуждающимся семьям.

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Фото © Shutterstock

Минтруд получит из резервного фонда Правительства РФ средства на выплату в 2020 году ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Деньги будут предоставлены бюджетам субъектов страны.

Принять проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу, — сообщается на сайте кабмина.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить софинансирование расходов российских регионов, возникающих при назначении выплаты всем нуждающимся семьям с детьми, в необходимом объёме.

Топилин рассказал Путину, как идёт процесс выплат семьям с детьми

Председатель правления ПФР отметил, что эти меры поддержки могут получить около 28 миллионов несовершеннолетних.

Ранее в Общественной палате РФ предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в связи с эпидемией CoViD-19.

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