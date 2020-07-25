Кабмин выделит регионам деньги для выплат на детей от трёх до семи лет

Минтруд получит из резервного фонда Правительства РФ средства на выплату в 2020 году ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Деньги будут предоставлены бюджетам субъектов страны.
— Принять проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу, — сообщается на сайте кабмина.
Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить софинансирование расходов российских регионов, возникающих при назначении выплаты всем нуждающимся семьям с детьми, в необходимом объёме.
Топилин рассказал Путину, как идёт процесс выплат семьям с детьмиПредседатель правления ПФР отметил, что эти меры поддержки могут получить около 28 миллионов несовершеннолетних.
Ранее в Общественной палате РФ предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в связи с эпидемией CoViD-19.