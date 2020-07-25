Американцев напугали таинственные посылки с семенами из Китая

Жители американского штата Вирджиния получили по почте таинственные посылки с надписями на китайском языке, внутри которых находились неизвестные семена. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства штата.
Public Asked To Report Receipt of any Unsolicited Packages of Seeds. Learn more: https://t.co/RY9u4nR1QK pic.twitter.com/ZzNaO2ZaYz— VDACS (@VaAgriculture) July 24, 2020
— Типы семян в посылках в настоящее время неизвестны, они могут быть инвазивными видами растений. Посылки были отправлены по почте, и на них могут быть китайские надписи. Пожалуйста, не сажайте эти семена! — призвало ведомство.
Инвазивный — значит распространяемый человеком, угрожающий естественному биоразнообразию.
Жена в шутку попросила курьера спрятать посылку от мужа, но он понял её слишком буквальноС каждым бывало — зайдёшь в онлайн-магазин, немного увлечёшься и вот тебе уже везут многокилограммовые посылки, на которые случайно было потрачено ползарплаты. А ведь кому-то нужно объяснить траты своему супругу.
Подобные посылки из Китая ранее разослали по почте жителям штата Юта. По данным местного телеканала FOX 13, более 40 человек получили по два небольших пакета с таинственными семенами.