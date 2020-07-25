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Американцев напугали таинственные посылки с семенами из Китая

Власти призвали ни в коем случае не сажать их.

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Жители американского штата Вирджиния получили по почте таинственные посылки с надписями на китайском языке, внутри которых находились неизвестные семена. Об этом сообщил Департамент сельского хозяйства штата.

Типы семян в посылках в настоящее время неизвестны, они могут быть инвазивными видами растений. Посылки были отправлены по почте, и на них могут быть китайские надписи. Пожалуйста, не сажайте эти семена! — призвало ведомство.

Инвазивный — значит распространяемый человеком, угрожающий естественному биоразнообразию.

Жена в шутку попросила курьера спрятать посылку от мужа, но он понял её слишком буквально

С каждым бывало — зайдёшь в онлайн-магазин, немного увлечёшься и вот тебе уже везут многокилограммовые посылки, на которые случайно было потрачено ползарплаты. А ведь кому-то нужно объяснить траты своему супругу.

Подобные посылки из Китая ранее разослали по почте жителям штата Юта. По данным местного телеканала FOX 13, более 40 человек получили по два небольших пакета с таинственными семенами.

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