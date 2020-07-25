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Пропавшего олимпийского чемпиона Александра Иваницкого нашли мёртвым

Тело спортсмена обнаружили после трёх дней поиска.

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Александр Иваницкий. Фото © Скриншот Youtube

Олимпийского чемпиона по борьбе и спортивного журналиста Александра Иваницкого обнаружили мёртвым в Московской области. Об этом Лайфу сообщили в СК РФ.

В Рузском городском округе в реке Вейне водолазами во время поисковых работ обнаружено тело 82-летнего пенсионера с признаками утопления, — рассказали в Следственном комитете. — В ходе осмотра местности на берегу реки был обнаружен таз с вещами и телефоном пенсионера. В его поиске было задействовано шесть групп водолазов и 300 человек волонтёров, а также сотрудники полиции.

Несколько дней назад 82-летний пенсионер ушёл за грибами в окрестностях Рузы и заблудился. Его не могли найти трое суток. Сотрудники СК теперь проводят доследственную проверку по факту смерти Александра Иваницкого.

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В районе пропажи малыша есть озеро и много небольших ям, заполненных водой.

Александр Иваницкий — советский боец, который завоевал золото на Олимпиаде в Токио в 1964 году. А спустя 16 лет именно он комментировал закрытие и открытие легендарной московской Олимпиады-80. Также он был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР и преподавал на факультете журналистики МГУ.

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