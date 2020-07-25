Пропавшего олимпийского чемпиона Александра Иваницкого нашли мёртвым

Олимпийского чемпиона по борьбе и спортивного журналиста Александра Иваницкого обнаружили мёртвым в Московской области. Об этом Лайфу сообщили в СК РФ.

— В Рузском городском округе в реке Вейне водолазами во время поисковых работ обнаружено тело 82-летнего пенсионера с признаками утопления, — рассказали в Следственном комитете. — В ходе осмотра местности на берегу реки был обнаружен таз с вещами и телефоном пенсионера. В его поиске было задействовано шесть групп водолазов и 300 человек волонтёров, а также сотрудники полиции.

Несколько дней назад 82-летний пенсионер ушёл за грибами в окрестностях Рузы и заблудился. Его не могли найти трое суток. Сотрудники СК теперь проводят доследственную проверку по факту смерти Александра Иваницкого.