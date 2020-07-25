Пять погибших, четыре машины всмятку. В Дагестане произошло массовое ДТП

Пять человек погибли и ещё шесть пострадали в результате массового ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в Минздраве региона. Страшная авария произошла сегодня ночью на выезде из села Эндирей.
В результате столкновения ВАЗ 2112, "Лада-Приора", ВАЗ 2110 и "Киа-Рио" превратились в груду железа. Спасатели при помощи собравшихся местных жителей доставали погибших и пострадавших из покорёженного металла.
Все раненые доставлены в ЦГБ Хасавюрта. Один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные в отделении травматологии. В обстоятельствах и причинах страшного ДТП сейчас разбирается полиция.
Самосвал с отказавшими тормозами устроил массовое ДТП во Владивостоке и врезался в столовую — видеоПострадали четыре человека, повреждено шесть авто.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Набережных Челнах. По факту случившегося организована прокурорская проверка.