Пять погибших, четыре машины всмятку. В Дагестане произошло массовое ДТП

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Пять человек погибли и ещё шесть пострадали в результате массового ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в Минздраве региона. Страшная авария произошла сегодня ночью на выезде из села Эндирей.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате столкновения ВАЗ 2112, "Лада-Приора", ВАЗ 2110 и "Киа-Рио" превратились в груду железа. Спасатели при помощи собравшихся местных жителей доставали погибших и пострадавших из покорёженного металла.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Все раненые доставлены в ЦГБ Хасавюрта. Один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные в отделении травматологии. В обстоятельствах и причинах страшного ДТП сейчас разбирается полиция.