Экипаж выскочил в последний момент. Опубликовано видео с тонущей у Крыма бронемашиной

В организации "Военно-техническое общество" рассказали о том, как в Керченском проливе затонул бронетранспортёр. Причиной произошедшего на акции "Керченский десант "Дорога мужества" ЧП стали штормовой ветер и сильное течение.

— После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, — рассказал пресс-секретарь организации Андрей Коннов.

В итоге вода начала поступать в бронетранспортёр. Штатные системы машины работали и выкачивали воду, но она поступала слишком быстро. Члены экипажа до последнего пытались спасти автомобиль и эвакуировались только в последний момент. Спасти БРДМ не удалось.

Первая акция "Керченский десант "Дорога мужества" состоялась 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 километров участники преодолели за 2 часа 50 минут. Акция приобрела ежегодный характер и проводилась уже в четвёртый раз.