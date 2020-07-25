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Экипаж выскочил в последний момент. Опубликовано видео с тонущей у Крыма бронемашиной

Авария произошла на отрезке, где было сильное течение.

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В организации "Военно-техническое общество" рассказали о том, как в Керченском проливе затонул бронетранспортёр. Причиной произошедшего на акции "Керченский десант "Дорога мужества" ЧП стали штормовой ветер и сильное течение.

После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, — рассказал пресс-секретарь организации Андрей Коннов.

В итоге вода начала поступать в бронетранспортёр. Штатные системы машины работали и выкачивали воду, но она поступала слишком быстро. Члены экипажа до последнего пытались спасти автомобиль и эвакуировались только в последний момент. Спасти БРДМ не удалось.

Бронемашина затонула в Керченском проливе во время патриотической акции

Находившихся в ней шестерых человек спасли.

Первая акция "Керченский десант "Дорога мужества" состоялась 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 километров участники преодолели за 2 часа 50 минут. Акция приобрела ежегодный характер и проводилась уже в четвёртый раз.

А в Севастополе ранее затонул целый плавучий док со списанной подлодкой.

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