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В МЧС рассказали, как не утонуть в море при течении от берега

Советы есть даже для тех, кто вообще не умеет плавать.

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Фото © Pixabay

Обратные незаметные течения от берега в сторону открытого моря представляют угрозу для отдыхающих. Попав в такое течение, главное — не бояться, не терять самообладание и чётко следовать рекомендациям. Их дали в МЧС.

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Специалисты напомнили, что молнии опасны тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома.

Пусть оно несёт вас. Скоро вы почувствуете, что скорость течения заметно снизилась, после чего можно поворачиваться и плыть вдоль берега, пока не появится возможность выбраться из течения, — отметили в ведомстве.

То же самое нужно проделывать и в реке. Специалисты советуют не тратить напрасно силы и не бороться с течением. Просто нужно следовать за потоком, направляясь по диагонали к ближайшему участку берега.

Тем, кто совсем не умеет плавать, но оказался в воде, в МЧС советуют постараться продержаться на поверхности воды, пока не придёт помощь. Можно лечь на воду лицом вниз, широко раскинув руки, и дышать как можно глубже и реже. Так человек будет тратить меньше энергии. Чтобы сохранить жизнь до приезда спасателей, специалисты советуют двигать ногами подобно тому, как крутят педали, а для сохранения равновесия нужно совершать движения руками по воде.

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