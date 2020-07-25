Мясников предложил метод отучить водителей от телефона за рулём

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал ужесточить наказание за использование телефона за рулём, так как такое поведение водителя может закончиться смертельным ДТП.

— Пока ты на две секунды взглянул на экран, твоя машина проехала 50 метров. Умышленное создание ситуации, когда полторы тонны неуправляемого металла на скорости несутся на другие машины, людей, препятствия — это разве не угроза потенциального убийства (и самоубийства в том числе)?! — написал он в своём канале в "Телеграме".

Мясников считает, что по действующему законодательству в России штраф за смартфон за рулём составляет "беззубосмешную" сумму — 500 рублей. Врач предлагает наказывать жёстче: за телефон в руках водителя в первый раз — штраф в десять тысяч, а при повторном инциденте — лишение прав. Либо, предложил телеведущий, наказывать пьяных водителей также 500 рублями, так как опасность в обеих ситуациях примерно одинакова.

Он отметил, что пешеходы тоже часто ведут себя безответственно, переходя дорогу в капюшонах, с наушниками, "думая, что они из титана и бессмертны".

Врач привёл в пример статистику Франции, где причинами 20% ДТП со смертельным исходом стал алкоголь и такого же количества — мобильные телефоны.