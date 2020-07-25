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Мясников предложил метод отучить водителей от телефона за рулём

Телеведущий отметил, что смартфон в руках в этом случае опасен не меньше, чем алкоголь в крови.

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Фото © Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал ужесточить наказание за использование телефона за рулём, так как такое поведение водителя может закончиться смертельным ДТП.

Пока ты на две секунды взглянул на экран, твоя машина проехала 50 метров. Умышленное создание ситуации, когда полторы тонны неуправляемого металла на скорости несутся на другие машины, людей, препятствия — это разве не угроза потенциального убийства (и самоубийства в том числе)?! — написал он в своём канале в "Телеграме".

Мясников считает, что по действующему законодательству в России штраф за смартфон за рулём составляет "беззубосмешную" сумму — 500 рублей. Врач предлагает наказывать жёстче: за телефон в руках водителя в первый раз — штраф в десять тысяч, а при повторном инциденте — лишение прав. Либо, предложил телеведущий, наказывать пьяных водителей также 500 рублями, так как опасность в обеих ситуациях примерно одинакова.

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По словам врача, это простой и эффективный способ.

Он отметил, что пешеходы тоже часто ведут себя безответственно, переходя дорогу в капюшонах, с наушниками, "думая, что они из титана и бессмертны".

Врач привёл в пример статистику Франции, где причинами 20% ДТП со смертельным исходом стал алкоголь и такого же количества — мобильные телефоны.

Мясников известен своими советами, касающимися поддержания здоровья. Например, недавно врач развеял главные мифы о кофе, заявив, что этот напиток полезен.

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